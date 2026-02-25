Comportamento dubbio e incomprensibile della polizia | tifosi del Dortmund bloccati i gruppi boicottano la trasferta

Il gruppo di tifosi del Borussia Dortmund ha deciso di non partire per la trasferta a Bergamo a causa di comportamenti ritenuti dubbi e incomprensibili da parte della polizia. Alcuni supporter sono stati fermati negli aeroporti tedeschi o controllati nelle loro strutture di soggiorno, suscitando reazioni di protesta tra i sostenitori. Questa decisione ha portato a un settore vuoto allo stadio, dove avrebbe dovuto esserci una forte presenza gialla. La scelta di non partecipare modifica l’atmosfera prevista per la partita.

Bergamo. Sarebbe dovuta essere una 'macchia gialla' nel nerazzurro della New Balance Arena. Invece il settore ospiti questa sera vedrà diversi posti vuoti, dopo la decisione dei gruppi organizzati affiliati all'associazione Südtribüne Dortmund di boicottare la trasferta a seguito di "comportamenti dubbi e incomprensibili della polizia" come li ha definiti il Borussia in una nota diffusa martedì 24 febbraio, nei confronti di diversi tifosi gialloneri, finiti bloccati negli aeroporti tedeschi o visitati dalle autorità di pubblica sicurezza italiane nei loro alloggi. Una situazione che lo stesso club spiega essere "inedita nella sua durezza": già in passato il club aveva subito restrizioni in ambito Uefa, specialmente dopo alcuni scontri con i tifosi dell'FC Copenhagen con la complicità dei rivali danesi del Brondby, gemellati con lo stesso Bvb.