bloccati dalla polizia 80 tifosi laziali di ritorno dalla trasferta a lecce con mazze e coltelli

Questa mattina, la polizia ha intercettato 80 tifosi laziali al casello di Monte Porzio Catone, mentre rientravano dalla trasferta di Lecce. Durante il controllo, sono stati trovati in possesso di mazze e coltelli. L'intervento si inserisce nelle attività di vigilanza per prevenire eventuali comportamenti violenti e garantire la sicurezza pubblica durante eventi sportivi.

Sono 80 i tifosi laziali intercettati all'alba di questa mattina dalla polizia al casello di Monte Porzio Catone. Sono stati bloccati e identificati anche con il supporto della Scientifica. Il gruppo, proveniente dalla trasferta a Lecce, a bordo di van e auto private, è stato intercettato lungo l'autostrada A1 dopo la notizia di un contatto registrato all'altezza di Frosinone, tra i supporters biancocelesti e gli ultras del Napoli. È scattato così il piano che ha consentito di monitorare in progressione lo spostamento lungo la strada e, una volta indirizzatisi verso la barriera di Monte Porzio Catone, verosimilmente allo scopo di eludere eventuali attività di controllo presso i caselli principali d'ingresso a Roma, sono stati intercettati e bloccati da equipaggi dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e da contingenti della forza pubblica coordinati da Funzionari dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e di altri uffici della Questura, che sono stati inviati sul posto nel giro di circa 20 minuti all'esito di una rimodulazione tempestiva dei servizi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

