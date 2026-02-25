Como-Lecce Fabregas perde Addai per la stagione | tendine rotto e operazione

Durante il 27° turno di Serie A, il Como affronterà il Lecce alle ore 15 di sabato 28 febbraio. La squadra Lariana scenderà in campo con l’obiettivo di confermare il buon momento di forma e consolidare i risultati ottenuti finora, dopo un avvio di stagione sorprendente che l’ha vista emergere come una delle sorprese del campionato. A dirigere la sfida allo stadio “Sinigaglia” sarà Francesco Fourneau. Como, entusiasmo e fiducia per la sfida di sabato contro il Lecce. Il Como di Fabregas continua a sorprendere in questa stagione. Attualmente occupa il sesto posto in Serie A, a pari punti con la squadra bergamasca, confermando così un netto progresso rispetto alla scorsa stagione, quando avevano chiuso al decimo posto. Negli ultimi mesi la squadra ha ottenuto risultati importanti, con vittorie decisive e prestazioni solide in trasferta, che hanno rafforzato fiducia e morale. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

