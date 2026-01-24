Nasce a Caserta il Comitato territoriale per il NO al referendum sulla giustizia

A Caserta è stato costituito il Comitato territoriale per il NO al referendum sulla riforma della giustizia. L'iniziativa si è svolta questa mattina presso la sede della CGIL, coinvolgendo associazioni, movimenti, professionisti e cittadini interessati. Il comitato si propone di fornire un contributo informativo e di sensibilizzazione sul tema, promuovendo un dibattito aperto e partecipato sulla proposta di modifica costituzionale.

Questa mattina, nel saloncino della CGIL di Caserta in via Verdi, si è costituito il Comitato territoriale per il NO al referendum costituzionale sulla riforma della giustizia, con la partecipazione di associazioni, movimenti, partiti, giuristi, avvocate e avvocati, student?, cittadine e cittadini. La scelta del NO riguarda direttamente le ricadute che questo tipo di riforma può avere su lavoro, diritti e democrazia, soprattutto in un territorio come quello casertano, segnato da disuguaglianze sociali, fragilità istituzionali e carenze strutturali dei servizi pubblici.

