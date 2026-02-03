Primo soccorso pediatrico | incontri di formazione nei consultori di Cascina e Pisa

I consultori della Zona Pisana hanno avviato un ciclo di incontri di primo soccorso pediatrico. Organizzano incontri mensili con l’Associazione Pubblica Assistenza S.R. Pisa ODV, per insegnare alle mamme e ai genitori le tecniche di disostruzione e le procedure di emergenza. Le sessioni si svolgono nei consultori di Cascina e Pisa, con l’obiettivo di preparare le famiglie a intervenire in caso di bisogno.

I consultori della Zona Pisana, in collaborazione con l'Associazione Pubblica Assistenza S.R. Pisa ODV, organizzano il nuovo ciclo di incontri formativi mensili dedicati alla diffusione delle buone pratiche di primo soccorso pediatrico e delle tecniche di disostruzione delle prime vie aeree.

