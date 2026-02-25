Come si pronuncia davvero il nome di Sayf? Come lo ha fatto Laura Pausini | ecco cosa dice il cantante

Da quando ieri sera si è esibito sul palco dell’Ariston, e Carlo Conti e Laura Pausini hanno pronunciato il suo nome come “Séif”, il web si interroga: ma come si pronuncia il nome di Sayf? Sui social si è parlato di gaffe da parte dei conduttori del Festival, che avrebbero sbagliato a chiamare l’artista. Al podcast “Supernova” di Alessandro Cattelan, però, è lui stesso a sciogliere ogni dubbio. La verità sulla pronuncia del nome Sayf. “Ti abbiamo sempre chiamato Saìf fino a che Fedez ti ha chiamato Sàif” ha osservato Cattelan, chiedendo conto al cantante di come ci si debba comportare con questo nome così strano da pronunciare. “ La verità è che se andiamo a vedere come nome proprio arabo sarebbe più ‘Séif’, però per me è indifferente” ha ammesso l’artista, “Mi accollo che venga pronunciato in qualsiasi maniera, a me non dispiace. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Leggi anche:

Ecco la cosa assurda che Laura Pausini ha detto a Tiziano Ferro: parla il cantante

Perché Laura Pausini ha sbagliato il nome di Sayf a Sanremo 2026: “Le è stato chiesto di pronunciarlo così”

Temi più discussi: Donald Trump pronuncia il discorso cruciale sullo stato dell’Unione prima delle elezioni di medio termine, 30 democratici saltano il discorso; Carlo Conti e Laura Pausini: Sarà il Festival della leggerezza; How to Get to Heaven from Belfast - Complotti pazzerelli dalla creatrice di Derry Girls :-); DAVID MARCUS: Gli ospedali smettono di trasformare i bambini ora che il mito è crollato.

Come si pronuncia davvero Can Yaman? La rivelazione a Sanremo 2026 che spiazza tuttiCan Yaman, co-conduttore della prima serata di Sanremo 2026 è da tempo l’idolo delle ... msn.com

Demi Moore rivela come si pronuncia davvero il suo nomeDemi Moore è una delle attrici più famose al mondo e, considerando il fatto che ha conquistato la scena hollywoodiana da ormai diversi decenni, si sa praticamente tutto su di lei. Nonostante ciò, ... fanpage.it

Carlo Conti e Laura Pausini saranno affiancati da Lillo, Pilar Fogliati e Achille Lauro. La serata si aprirà con le Nuove proposte, poi si esibiranno 15 Big. Tra gli ospiti anche gli atleti di Milano-Cortina e ci sarà anche un omaggio alle vittime di Crans-Montana - facebook.com facebook

Laura Pausini fa il pieno di gaffe a #Sanremo2026 : dal doppio senso con il microfono alla farfallina di Belen x.com