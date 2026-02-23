Chiunque può salvare una vita | al via il corso di rianimazione per le famiglie

Il corso di rianimazione per le famiglie si svolge perché si è deciso di aumentare le competenze di primo soccorso tra i cittadini. Questa iniziativa mira a insegnare come intervenire correttamente in caso di emergenza, coinvolgendo le famiglie del territorio. Le sessioni iniziano martedì 24 febbraio alle 18.30 presso il nido d’infanzia il Grillo, in Via Minardi a Forlì. Un’opportunità concreta per chi vuole apprendere le tecniche di salvataggio in modo semplice e diretto.

Non serve essere sanitari per intervenire in emergenza: gli esperti spiegano ai neo-genitori come riconoscere e gestire l'arresto cardiaco Ripartono, martedì 24 febbraio, alle 18.30, al nido d’infanzia il Grillo (Via Minardi 16, Forlì), gli incontri del gruppo per la rianimazione cardiopolmonare – Viva! Forlì in collaborazione con il Centro per le famiglie della Romagna Forlivese. Viva!, campagna nazionale di sensibilizzazione dedicata alla diffusione delle manovre di rianimazione cardiopolmonare (Rcp), nasce nel 2013 su iniziativa di Italian resuscitation council, che ha raccolto l’invito dell’Unione Europea e dell’European resuscitation council a promuovere in tutta Europa la cultura del primo soccorso e della rianimazione precoce. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

