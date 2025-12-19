È positivo all’alcol test ma prende anti tumorali Automobilista assolto

Un automobilista risultato positivo all’alcol test durante un controllo viene assolto dal Tribunale di Bologna, che riconosce l’effetto dei farmaci anti-tumorali come causa dell’esito. La decisione mette in discussione l’affidabilità dei test in presenza di terapie mediche e solleva importanti riflessioni sulla corretta interpretazione dei risultati nei controlli stradali.

Positivo all’alcoltest durante il controllo delle forze dell’ordine, ma il Tribunale di Bologna lo assolve: "Prendeva farmaci anti tumorali quindi il test non è attendibile". Una vicenda insolita quella che arriva dalla provincia di Bologna, alle porte di Ozzano dell’Emilia. La sentenza del giudice è chiara: "I farmaci anti tumorali che stava assumendo hanno inciso sulla misurazione fatta con l’alcol test, inficiandone il risultato". Per questo motivo un automobilista 39enne, trovato alla guida con un tasso alcolemico elevato, oltre 1,6 grammilitro (tre volte il limite consentito dalla legge, ndr), per le strade di Ozzano dell’Emilia, è stato assolto perché il fatto non sussiste. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

