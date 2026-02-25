Come funziona il calcolo contributivo per i professionisti iscritti alla Gestione Separata

Un professionista con una partita IVA priva di una cassa previdenziale dedicata affronta delle regole previdenziali diverse rispetto ai colleghi iscritti a un ordine con un ente autonomo. La Gestione Separata INPS raccoglie i contributi dei consulenti, dei formatori, dei freelance digitali e di molte altre figure autonome che producono un reddito da lavoro autonomo abituale. Un reddito professionale genera degli obblighi contributivi che incidono in modo diretto sulla pensione futura, sulla copertura per la malattia e per la maternità, oltre che sulle indennità di disoccupazione specifiche previste per questa gestione. Una scelta consapevole sui preventivi, sulle tariffe e sulla pianificazione fiscale richiede quindi una comprensione accurata delle regole di calcolo, delle aliquote e dei limiti. La Gestione Separata prevede una contribuzione esclusivamente percentuale sul reddito imponibile, senza degli importi fissi minimi di versamento. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Gestione separata INPS, ecco le aliquote per il 2026: cifre e calcoli per collaboratori e professionisti

Contributi INPS: cosa devi sapere

