Camera audizioni su gestione separata welfare professionisti e fraternità nei luoghi di lavoro

Mercoledì 10 dicembre, alle ore 14.30, la Commissione Lavoro della Camera dei Deputati terrà un’audizione su gestione separata, welfare professionisti e fraternità nei luoghi di lavoro, coinvolgendo rappresentanti di diverse organizzazioni. L’iniziativa si inserisce nell’esame di proposte di legge relative alle prestazioni di welfare e alla previdenza dei professionisti iscritti alla Gestione separata dell’INPS.

ROMA – Mercoledì 10 dicembre, a partire dalle ore 14.30, la Commissione Lavoro della Camera dei Deputati svolgerà l’audizione di rappresentanti dell’Ordine dei consulenti del lavoro, di Confcommercio professioni e di CoLAP, nell’ambito dell’esame delle proposte di legge recanti disposizioni in materia di welfare dei professionisti iscritti alla Gestione separata presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale e misure per il consolidamento delle prestazioni di welfare. Alle ore 15, nell’ambito dell’esame della proposta di legge recante disposizioni per la valorizzazione della fraternità umana nei luoghi di lavoro, audizione del presidente del Cnel – Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, Renato Brunetta (foto); alle ore 15. 🔗 Leggi su Lopinionista.it