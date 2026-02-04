Gestione separata INPS ecco le aliquote per il 2026 | cifre e calcoli per collaboratori e professionisti
L'INPS ha annunciato le aliquote per la Gestione Separata del 2026. I collaboratori senza altre coperture dovranno versare il 35,03%, mentre i professionisti senza una cassa di riferimento pagheranno il 26,07%. Le cifre sono state rese note e i dettagli sui calcoli sono chiari.
L'INPS comunica le aliquote Gestione Separata 2026. Per i collaboratori senza altra copertura il totale è 35,03%, per i professionisti privi di altra cassa è 26,07%. Confermata al 24% l'aliquota per pensionati e assicurati altrove. Massimale di reddito fissato a 122.295 euro, minimale a 18.808 euro. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
