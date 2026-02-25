Com' è andato Francesco Regna nella prima serata di Sanremo

Salito sul palco dell’Ariston a tarda notte, Francesco Renga ha intonato senza sbavature la sua ballad, di cui è co-autore, lasciando il segno anche nei passaggi più alti. Le sonorità del brano e il testo sono più moderni rispetto a ciò che ci si poteva aspettare da lui, ma la voce possente di Renga ha fatto subito capire che la tecnica e l’intensità emotiva non lo tradiscono mai. La ballad mette in luce – se ce ne fosse ancora bisogno – le sue indiscutibili doti vocali. Il 57enne bresciano è salito sul palco dell’Ariston quando ormai stava per calare il sipario: 29esimo cantante in gara, il penultimo, era passata l’una di notte quando Renga si è mostrato davanti alle telecamere con la sua consueta cascata di ricci e un elegante completo grigio. Le corde dei violini dell’orchestra hanno introdotto “Il meglio di me”, brano scritto insieme a Stefano Tartaglino, Antonio Caputo, Simone Enrico Reo, Mattia Davì e Davide Sartore. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

