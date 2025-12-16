Gli ascolti televisivi del lunedì sera evidenziano il successo di Sandokan con Can Yaman su Rai1, che conquista la prima posizione. La penultima puntata della serie registra ottimi risultati, mentre Giletti si colloca tra i programmi più visti. Un quadro che conferma l'interesse del pubblico per le produzioni italiane e le novità in prima serata.

© Iltempo.it - Ascolti tv: il Sandokan di Can Yaman regna in prima serata, Giletti sul podio dei più visti

Gli ascolti del lunedì televisivo vedono su Rai1, in prime time, la penultima puntata di Sandokan con Can Yaman conquistare 4.282.000 spettatori pari al 26.7% di share, stravincendo la serata. Su Canale5 il Grande Fratello con Simona Ventura ha raccolto invece 1.777.000 spettatori con uno share del 15.4% (Night: 711.000 - 20.9%). Su Rai2 N.C.I.S. Sydney ha segnato 343.000 spettatori pari al 2.1%. Su Italia1 il film Ambulance ha tenuto con il fiato sospeso 770.000 spettatori pari al 5.0%. Su Tv8, dopo la presentazione (435.000 – 2.1%), GialappaShow – Best Of ha divertito 500.000 spettatori (3.1%). Iltempo.it

