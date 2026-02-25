Com' è andata la prima serata le pagelle del Festival

La prima serata del Festival della Canzone ha attirato l’attenzione per le esibizioni dei concorrenti, a causa di un pubblico coinvolto e di alcune performance sorprendenti. Le voci, le emozioni e le criticità sono emerse chiaramente tra il pubblico e i giudici. La serata ha visto anche alcune gag dei conduttori e l’emozionante apparizione di una centenaria. La gara continua tra musica e momenti di spettacolo, lasciando il pubblico in attesa delle prossime prove.

Non lo si può negare, è tornato a essere il Festival della Canzone, cioè solo della canzone, nient’altro, a parte qualche piccola gag fugace dei conduttori, la commovente apparizione della quasi 106enne Gianna Pratesi e l’ospitata nostalgico promozionale del padre artistico di SandoCan (Yaman), ossia Kabir Bedi. Sì certo, c’è stato il passaggio di Tiziano Ferro a cavallo di un medley (Ti scatterò una fotoLa differenza tra me e teLo stadioPerdono) e del nuovo singolo “Sono un grande” ma, per dirla tutta, non è stato un passaggio esaltante. E se Carlo Conti ha fatto carloconti e c’è stata più Laura di Pausini (quindi più vera e meno diva), il resto è noia, no, è musica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Sanremo 2026, le pagelle della prima serata del FestivalLa prima serata del Festival di Sanremo 2026 si è aperta con entusiasmo, dopo che un problema tecnico ha causato un ritardo di venti minuti.

Sanremo, come è andata la prima serata del festivalBuonasera benvenuti al Festival della canzone italiana, al Festival di Sanremo. E' la voce di Pippo Baudo che apre il 76° Festival di Sanremo, in sottofondo l'orchestra suona lo stacchetto musicale ... msn.com

