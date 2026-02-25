Colto e molto sinodale Chi è il nuovo capo dei vescovi tedeschi

Il vescovo di Hildesheim è stato eletto come nuovo capo dei vescovi tedeschi dopo che l’assemblea a Würzburg ha deciso di rinnovare la guida. La scelta deriva dalla necessità di rafforzare la presenza della Chiesa in un momento di crescente attenzione pubblica. La nomina arriva in un momento di cambiamenti interni e di sfide per il futuro della Chiesa locale. La decisione sarà ufficializzata nelle prossime settimane.

Eletto Heiner Wilmer, riformista. Un'elezione quasi scontata. Intanto il Papa lascia a Milano Delpini Dei cinquantasei aventi diritto al voto, i “conservatori” erano tre. Si trattava solo di capire, insomma, quanto riformista sarebbe stato l’eletto. Mons. Wilmer ha il vantaggio di conoscere l’italiano, il che gioverà nelle trattative con la curia sul via libera agli statuti. Sinodo tedesco, atto finale. In gioco c'è l'unità con il Papa e la fedeltà a Roma Roma. I vescovi tedeschi riuniti in assemblea a Würzburg hanno eletto il vescovo di Hildesheim, mons. Heiner Wilmer, nuovo presidente della Conferenza episcopale. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it Il vice capo dei vescovi italiani va a un convegno di Magistratura Democratica per il NoIl vice capo dei vescovi italiani ha partecipato a un convegno di Magistratura Democratica per esprimere il suo sostegno al No, una posizione che riflette le scelte ufficiali della Chiesa. Vigili del fuoco: ultimo giorno di servizio per il capo distaccamento Tedeschi, il saluto dei colleghiOggi Tolentino si ferma per un arrivederci speciale: dopo quasi quattro decenni di dedizione, il capo distaccamento Elvio Tedeschi si congeda dal servizio.