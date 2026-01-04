Santo Stefano l’arrivo dei Re Magi in Piazza del Sole
Domenica 4 gennaio alle 17.00, Piazza del Sole a Santo Stefano del Sole ospiterà l’arrivo dei Re Magi, che arriveranno a dorso di cammello. L’evento, pensato per tutte le età, rappresenta un momento di tradizione e comunità, offrendo un’occasione per vivere una giornata speciale nel centro del paese. Un appuntamento che arricchisce il calendario delle festività locali, invitando residenti e visitatori a condividere un momento di convivialità.
