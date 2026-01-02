Il Volo della Befana a Santo Stefano del Sole
Il Volo della Befana a Santo Stefano del Sole si terrà domenica 4 gennaio alle ore 17:30 in Piazza del Sole. L’evento prevede l’arrivo della Befana a bordo della sua scopa, che sorvolerà il paese distribuendo dolci e sorprese ai bambini. Un’occasione per vivere un momento tradizionale e condividere un’esperienza speciale in compagnia della comunità locale.
Domenica 4 gennaio, alle ore 17:30, Piazza del Sole a Santo Stefano del Sole sarà teatro di un evento magico: l’arrivo della Befana! La famosa vecchietta, a bordo della sua scopa, sorvolerà il paese portando dolci e piccole sorprese per tutti i bambini.In caso di pioggia, l’evento si terrà presso. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
