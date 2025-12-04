Si accascia a terra durante una partita di calcetto Matteo muore a 29 anni | tra un mese sarebbe diventato papà

Matteo Legler, 29enne di Porto Ercole, è morto dopo essersi sentito male durante una partita di calcetto. Il ragazzo è arrivato in condizioni gravi al pronto soccorso. A Natale avrebbe compiuto gli anni e tra un mese sarebbe nato suo figlio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

