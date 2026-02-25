Collaborazione tra Disney+ e Sanremo?

In occasione della settimana del Festival di Sanremo 2026, Disney+ lancia una nuova campagna cross-mediale – TV, audio, digital e social – intitolata “ Come le grandi canzoni, le grandi storie sono per sempre”, che celebra il potere delle storie capaci di attraversare il tempo. Protagonista della campagna è uno spot da 30’’ che intreccia le immagini dei contenuti più iconici e senza tempo disponibili su Disney+ con le parole di Ma il cielo è sempre più blu di Rino Gaetano, una delle canzoni italiane più amate di sempre e capace di unire tutte le generazioni. “ La campagna Disney+ che abbiamo deciso di lanciare per questa edizione del Festival di Sanremo ci rende particolarmente orgogliosi”, commenta Francesco Magini, Vice President, Disney+ Direct to Consumer, The Walt Disney Company Italia & Turchia. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

Sanremo 2026, Disney+ punta sulle storie senza tempo

