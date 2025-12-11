Walt Disney investimento di un miliardo di dollari in OpenAI | futuristica collaborazione con Sora

Walt Disney annuncia un investimento di un miliardo di dollari in OpenAI, segnando una collaborazione all'avanguardia nel settore tecnologico e dell'intrattenimento. Sora Sam Altman, cofondatore e CEO di OpenAI, ha sottolineato il ruolo di Disney come punto di riferimento mondiale nello storytelling, aprendo nuove prospettive per innovazioni nel mondo dell'intrattenimento.

