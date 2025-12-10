Claudia Conte nominata Portavoce dell’Osservatorio nazionale bullismo e disagio giovanile | curerà comunicazione e progetti educativi dedicati alla prevenzione nelle scuole italiane
Claudia Conte è stata nominata Portavoce dell'Osservatorio nazionale bullismo e disagio giovanile. In questa veste, si occuperà di comunicazione e di progetti educativi rivolti alla prevenzione nelle scuole italiane, contribuendo a sensibilizzare e contrastare i fenomeni di disagio tra i giovani.
L'Osservatorio nazionale bullismo e disagio giovanile ha ufficializzato la nomina di Claudia Conte come Portavoce dell'ente. La decisione valorizza l'esperienza della professionista nel settore della comunicazione, del giornalismo e delle relazioni istituzionali. L'Osservatorio ha comunicato la notizia attraverso una nota stampa diffusa il 10 dicembre. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
A Sant’Agata di Esaro la presentazione del libro di Claudia Conte “La Voce di Iside”: Si terrà mercoledì 10 dicembre 2025, alle ore 10:30, presso l’Aula Consiliare di Sant’Agata di Esaro, la presentazione del libro di Claudia Conte, “La Voce di Iside”. L’evento - facebook.com Vai su Facebook
Claudia Conte, portavoce dell’Osservatorio Nazionale Bullismo e Disagio Giovanile - Da dicembre 2025, Claudia Conte ricopre il ruolo di Portavoce Ufficiale dell’Osservatorio Nazionale Bullismo e Disagio Giovanile. Secondo msn.com
