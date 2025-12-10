Claudia Conte nominata Portavoce dell’Osservatorio nazionale bullismo e disagio giovanile | curerà comunicazione e progetti educativi dedicati alla prevenzione nelle scuole italiane

Orizzontescuola.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Claudia Conte è stata nominata Portavoce dell'Osservatorio nazionale bullismo e disagio giovanile. In questa veste, si occuperà di comunicazione e di progetti educativi rivolti alla prevenzione nelle scuole italiane, contribuendo a sensibilizzare e contrastare i fenomeni di disagio tra i giovani.

L'Osservatorio nazionale bullismo e disagio giovanile ha ufficializzato la nomina di Claudia Conte come Portavoce dell'ente. La decisione valorizza l'esperienza della professionista nel settore della comunicazione, del giornalismo e delle relazioni istituzionali. L'Osservatorio ha comunicato la notizia attraverso una nota stampa diffusa il 10 dicembre. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

