Osservatorio Nazionale Bullismo Claudia Conte è la nuova portavoce

Claudia Conte è stata nominata nuova portavoce ufficiale dell’Osservatorio Nazionale Bullismo e Disagio Giovanile. Questa nomina rappresenta un passo importante nella sensibilizzazione e nella lotta contro il bullismo e i problemi giovanili. Attraverso il suo ruolo, Conte si impegnerà a promuovere iniziative di prevenzione e supporto rivolte alle giovani generazioni.

È Claudia Conte la nuova portavoce Ufficiale dell' Osservatorio Nazionale Bullismo e Disagio Giovanile. Tra i suoi compiti, quello di curare i rapporti con la stampa e i media nazionali, presentare le principali iniziative pubbliche dell'Osservatorio e supportare lo sviluppo della strategia comunicativa e delle partnership culturali. L'annuncio è arrivato dallo stesso ente per voce del suo presidente, Luca Massaccesi: "La scelta di Claudia nasce da una profonda stima personale e professionale", ha detto, "La sua capacità di dialogare con il mondo dei media, delle istituzioni e della cultura rappresenta un valore straordinario per la nostra missione nazionale.

