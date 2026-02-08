Giove come non lo avete mai visto | un ravennate nel team internazionale che ha rivoluzionato la stor

Giove si mostra in modo diverso rispetto alle immagini che tutti conosciamo. Un ricercatore ravennate fa parte di un team internazionale che ha rivoluzionato lo studio del pianeta. Le nuove analisi dimostrano che Giove è più piccolo e più denso di quanto si credesse finora. La scoperta apre nuove strade per comprendere meglio il pianeta e il Sistema Solare.

Giove, il gigante gassoso che da decenni affascina scienziati e appassionati, si rivela più piccolo e denso di quanto si pensasse, riscrivendo le nostre conoscenze sul re del Sistema Solare. A svelare questo nuovo ritratto del pianeta è una ricerca internazionale pubblicata su *Nature Astronomy* che vede tra i suoi protagonisti anche Matteo Fonsetti, giovane astrofisico originario di Ravenna, attualmente dottorando presso il Radio Science and Planetary Exploration Laboratory dell’Università di Bologna. Un lavoro che, come spiega Fonsetti, rappresenta un salto di qualità nella comprensione di Giove, paragonabile al passaggio da una fotografia sgranata a una sofisticata tomografia ad altissima risoluzione.🔗 Leggi su Ameve.eu

Giove non è come lo immaginavamo, la scoperta shock della Nasa che cambia tuttoLa missione Juno ha rivelato che Giove è più piccolo e schiacciato del previsto, ridefinendo forma e dimensioni grazie a dati radio precisi. tech.everyeye.it

Giove non è così grande come si pensavaIl pianeta più grande del sistema solare sembra essere più piccolo e piatto rispetto alle misurazioni precedenti ... lescienze.it

