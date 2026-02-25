Città italiane con più ore di sole Genova nella top 50

A dominare questa speciale classifica per il maggior numero di ore di sole medie mensili in Italia sono le isole Sicilia e Sardegna Holidu, motore di ricerca per case e appartamenti vacanze, ha passato al vaglio tutte le città della nostra penisola per vedere quali sono le più soleggiate. Utilizzando i dati di World Weather Online, ha contato il numero medio di ore di sole al mese, evidenziando le notevoli differenze tra i vari punti dello Stivale. Genova, una città ligure presente, si trova al 39esimo posto. A dominare questa speciale classifica per il maggior numero di ore di sole medie mensili in Italia sono le isole Sicilia e Sardegna. La città con più ore di sole è, infatti, Siracusa con 272,61 ore medie al mese, seguita a pochissima distanza da Catania con 272,39 ore: la differenza di 0,22 ore equivale a circa 13 minuti in più in media al mese per Siracusa rispetto a Catania. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Leggi anche:

Città più attraenti al mondo, due le italiane nella top five

Tari e tariffe alle stelle, Reggio Calabria nella top 10 delle città italiane più care

Gol PAZZESCHI che non vedremo più

Temi più discussi: Cagliari tra le città italiane con più auto: alto anche il potenziale inquinante; La città con il centro storico più bello d'Italia: è una dura lotta, ma vince solo lei; Lo stato di avanzamento di oltre 30 importanti progetti nelle città italiane; Qualità dell’aria nelle città italiane: i risultati del rapporto Mal’Aria di città 2026 di Legambiente.

Città italiane con più ore di sole, Genova nella top 50A dominare questa speciale classifica per il maggior numero di ore di sole medie mensili in Italia sono le isole Sicilia e Sardegna ... genovatoday.it

Frosinone è ancora la città con più auto per abitanti dice l'IstatIl rapporto Istat sul 2024 conferma Frosinone come città con il più alto tasso di motorizzazione in Italia. La mobilità è quasi solo privata. Incoraggianti i dati su Roma, ma ancora troppe le auto tra ... rainews.it

Poste Italiane. . Sanremo: nella Città dei fiori, in cui ieri si è svolta la prima serata del Festival della canzone italiana, Poste Italiane ha aperto un’area per il coworking a disposizione di privati, professionisti e imprese nell’ambito del programma Spazi per l’Italia - facebook.com facebook

Il Partito Liberaldemocratico è sceso in piazza in molte città italiane, tra cui Napoli, Bergamo, Bologna, Vicenza, Trieste, Reggio Emilia, Firenze, Grosseto, Milano, Roma, Ravenna, Palermo, Brescia, Pordenone e Udine, a quattro anni dallo scoppio della guerr x.com