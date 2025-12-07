Città più attraenti al mondo due le italiane nella top five

Tgcom24.mediaset.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma e Milano al quarto e quinto posto della classifica delle cento migliori destinazioni al mondo per il 2025. Parigi in vetta, seguono Madrid e Tokyo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Città più attraenti al mondo, due le italiane nella top five

