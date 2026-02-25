Città 30 Clancy | La sentenza del Tar non va vissuta male

La vicesindaca Emily Clancy è tornata a parlare della sentenza del Tribunale amministrativo regionale (Tar) che ha annullato la delibera della Città 30. Per Clancy, l’amministrazione non l’ha vissuta come “come un arresto del percorso, ma come un momento di chiarimento”. La giustizia amministrativa, continua la vicesindaca, rappresenta infatti “un punto di verifica alto e rigoroso. È il luogo in cui le decisioni pubbliche vengono sottoposte a un vaglio di legittimità e di coerenza, ed è anche il luogo in cui si misura, in modo molto concreto, la qualità dell'azione amministrativa". Quindi “ogni pronuncia è, per un Comune, un'occasione di riflessione - scrive la Dire riportando le parole di Clancy -. Quando una decisione giurisdizionale interviene sui nostri atti, non la viviamo come un arresto del percorso, ma come un momento di chiarimento: un passaggio che ci invita a rendere più solide le motivazioni, più trasparenti i procedimenti, più proporzionate le scelte”. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Come cambiano le strade di Bologna dopo la sentenza del Tar sulla Città 30Il recente pronunciamento del Tar dell’Emilia-Romagna ha annullato la delibera che aveva istituito la Città 30 a Bologna, modificando così le norme sulla circolazione.

“Bologna Città 30 non si ferma, pronto il nuovo piano”: dopo la sentenza del Tar Lepore tira dritto e attacca il governo. Ecco cosa farà il ComuneBologna Città 30 prosegue il suo percorso nonostante la sentenza del Tar che ha bocciato il limite di 30 kmh in gran parte della città.