Come cambiano le strade di Bologna dopo la sentenza del Tar sulla Città 30

Il recente pronunciamento del Tar dell’Emilia-Romagna ha annullato la delibera che aveva istituito la Città 30 a Bologna, modificando così le norme sulla circolazione. Questa decisione influisce sulla gestione del traffico in molte zone della città, portando a possibili cambiamenti nelle politiche di mobilità e sicurezza stradale. Di seguito, analizziamo le implicazioni di questa sentenza e come potrebbero evolversi le strade di Bologna.

Lo scorso martedì il Tribunale amministrativo regionale (Tar) dell’Emilia-Romagna ha annullato la delibera che istituisce la Città 30, ovvero quella norma che abbassa i limiti di velocità a 30 chilometri orari in gran parte della città di Bologna.Il tribunale ha accolto il ricorso di due tassisti.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

“Bologna Città 30 non si ferma, pronto il nuovo piano”: dopo la sentenza del Tar Lepore tira dritto e attacca il governo. Ecco cosa farà il ComuneBologna Città 30 prosegue il suo percorso nonostante la sentenza del Tar che ha bocciato il limite di 30 kmh in gran parte della città.

Annullate le zone a 30 km/h a Bologna, la sentenza del Tar (dopo la spinta di Salvini): perché il giudice ha dato ragione ai tassistiIl Tar dell’Emilia-Romagna ha annullato il provvedimento del Comune di Bologna che aveva istituito le zone a 30 kmh, accogliendo il ricorso dei tassisti sostenuto da Fratelli d’Italia.

