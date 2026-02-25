Cisl - Guerra o pace l’Italia davanti a una scelta storica | se ne parla con Maurizio Vezzosi

Arezzo, 25 febbraio 2026 – La Fnp Cisl Arezzo, insieme al Coordinamento Politiche di Genere, promuove per venerdì 27 febbraio, dalle 9.30 alle 12.30, l’iniziativa pubblica “Guerra o Pace? L’Italia al bivio di un’epoca”, in programma alla Borsa Merci di Arezzo. L’evento vedrà una partecipazione particolarmente significativa del mondo della scuola: saranno presenti circa 100 studenti delle classi quarte dell’Istituto professionale Vasari Margaritone, invitati a prendere parte a un momento di riflessione e confronto su uno dei temi più complessi e attuali dello scenario internazionale. La mattinata si aprirà con i saluti introduttivi di Fabrizio Fabbroni, segretario generale Fnp Cisl Arezzo. A seguire l’intervento di Maurizio Vezzosi, analista geopolitico e reporter freelance, che offrirà una lettura approfondita dei conflitti in corso, delle dinamiche globali e delle ricadute politiche, economiche e sociali per l’Italia e l’Europa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

L’Italia nella Nato tra difesa, guerra e spesa militare: se ne parla in un incontro all’ex Chiesa del CarmineL’Italia torna a discutere il suo ruolo nella Nato.

Pace e disarmo o riarmo europeo? Se ne parla a Villa di Serio con Maranzano e MoriGiovedì 11 dicembre a Villa di Serio si terrà un dibattito sull’equilibrio tra pace, disarmo e riarmo in Europa.