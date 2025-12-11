Pace e disarmo o riarmo europeo? Se ne parla a Villa di Serio con Maranzano e Mori

Giovedì 11 dicembre a Villa di Serio si terrà un dibattito sull’equilibrio tra pace, disarmo e riarmo in Europa. Organizzato dall’Anpi Provinciale di Bergamo, l’incontro vedrà la partecipazione di Maranzano e Mori, offrendo spunti di riflessione sulle scelte strategiche e politiche che riguardano la sicurezza continentale.

L’APPUNTAMENTO. Giovedì 11 dicembre alle 20.30, nella Sala delle Carrozze della Biblioteca di Villa di Serio, l’Anpi Provinciale di Bergamo organizza l’incontro «I pacifismi tra disarmo e spesa militare». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

