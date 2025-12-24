Confapi Padova e Usarci uniscono le forze | Una nuova sinergia per lo sviluppo del territorio

Sottoscritto nuovo accordo di collaborazione tra Confapi Padova e Usarci Ara Padova e Rovigo, presentato nel corso di una conferenza stampa svoltasi alla Camera di Commercio. Obiettivo è quello di rafforzare la rappresentanza, ampliare i servizi alle imprese e creare nuove sinergie tra mondi. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Leggi anche: Cinque realtà del territorio uniscono le forze: 360mila euro per rigenerare l’area dell’Abbazia del Monte

Leggi anche: Cinque realtà del territorio uniscono le forze: 360mila euro per rigenerare l’area dell’Abbazia del Monte

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Com. stampa - Confapi Padova e Usarci uniscono le forze: nuova sinergia per lo sviluppo del territorio.

Confapi, Marco Trevisan è il nuovo presidente delle piccole medie imprese padovane - Cambio al vertice delle piccole medie imprese del territorio: Marco Trevisan è il nuovo presidente di Confapi Padova. ilgazzettino.it

Confapi Padova, Marco Trevisan nuovo presidente - Marco Trevisan è il nuovo presidente della Confapi di Padova, eletto oggi dall'assemblea dei soci. ansa.it

- SONIKA ORCHESTRA EVENTI - Video integrale del Concerto dell’8 dicembre 2025 | Chiesa del Sacro Cuore - Abano Terme (Padova) L’8 dicembre 2025 il pubblico ha potuto ascoltare la Messa in DO maggiore Op. 86 di Ludwig van Beethoven, eseguita in - facebook.com facebook