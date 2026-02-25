Cinturrino resta in carcere | Metodi intimidatori

Resta in carcere l'agente Carmelo Cinturrino. Il gip di Milano, Domenico Santoro, ha disposto la custodia cautelare in carcere per l'assistente capo del Commissariato Mecenate di Milano con l'ipotesi di omicidio volontario nei confronti del 28enne Abderrahim Mansouri, ucciso con un colpo di pistola in via Impastato a Rogoredo alle 17.33 del 26 gennaio, ma non ha convalidato il fermo eseguito dalla squadra mobile lunedì mattina e motivato dal pericolo di fuga del poliziotto 41enne. Accolta la richiesta del pm Giovanni Tarzia e del Procuratore di Milano, Marcello Viola. Il gip ha riconosciuto le esigenze cautelari del pericolo di reiterazione e del rischio di inquinamento probatorio. Cinturrino ieri aveva risposto alle domande durante l'interrogatorio di convalida in carcere a San Vittore. Il giudice Santoro non ha convalidato il fermo per mancanza del pericolo di fuga, mentre ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere per i gravi indizi di colpevolezza e ritenendo che Cinturrino possa uccidere ancora e inquinare le prove, come tentare di convincere i suoi colleghi a rendere una versione in linea con la sua. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

