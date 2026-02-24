Rogoredo Cinturrino | Quando ho visto che Mansouri stava morendo ho perso la testa

Cinturrino, assistente capo di Polizia, ha raccontato di aver perso il controllo quando ha visto Mansouri in fin di vita, a causa di una colluttazione avvenuta durante un intervento a Rogoredo. L’uomo ha descritto il momento di forte tensione, sottolineando la velocità con cui la situazione è degenerata. L’avvocato difensore ha confermato che Cinturrino ha ammesso le proprie responsabilità, negando però di aver chiesto denaro agli spacciatori. La vicenda si svolge tra le strade del quartiere.

"Quando ho visto che stava morendo, ho perso la testa". Queste le parole dell'assistente capo Carmelo Cinturrino, fermato per l'omicidio di Abderrahim Mansouri, durante l'interrogatorio davanti al gip Domenico Santoro nel carcere di San Vittore. Come ha riferito il suo difensore, l'avvocato Piero Porciani, il poliziotto, nel corso di quasi due ore di interrogatorio, ha "ammesso le sue responsabilità e chiede scusa a quelli che si sono fidati di lui. Ha confessato i suoi errori ma ha negato di aver chiesto il pizzo agli spacciatori"., Poco prima di entrare nel penitenziario di San Vittore l'avvocato di Cinturrino aveva riferito altre dichiarazioni dell'agente 41enne: "Dovevo essere quello che faceva osservare la legge, ho sbagliato. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Rogoredo, il poliziotto Cinturrino: Chiedo scusa, ho sbagliatoLe parole dell'agente riferite dal suo avvocato: È triste e pentito di quel che ha fatto ... tpi.it

Rogoredo, Cinturrino: Ho tradito divisaPer i Pm, Cinturrino, senza intimare l'alt ha sparato al pusher 26enne in fuga e ha lasciato un'arma (falsa) vicino al corpo parlando di legittima difesa. rainews.it

Carmelo Cinturrino, l’assistente capo di polizia che lo scorso 26 gennaio ha sparato e ucciso il pusher Abderrahim Mansouri al cosiddetto boschetto di Rogoredo, “è tristissimo ed è pentito di ciò che ha fatto”. Lo ha detto l’avvocato Piero Porciani, suo legale dif - facebook.com facebook

Il collega di Cinturrino presente sul luogo dell'omicidio a Rogoredo: "Ho temuto uccidesse anche me" x.com