Le accuse dei colleghi | Carmelo picchiò un pusher disabile Aveva un' ossessione per Mansouri | Lui si difende | ho perso la testa

Carmelo ha reagito con violenza dopo che un pusher disabile gli ha offerto droga, provocando una colluttazione. La causa dello scontro sembra essere legata a un’ossessione per un collega, Mansouri, che avrebbe alimentato il suo comportamento aggressivo. Testimoni all’interno del commissariato raccontano di un episodio in cui uno spacciatore ha cercato di comprare il silenzio con un’offerta di denaro. La vicenda continua a sollevare dubbi sulla gestione delle situazioni di tensione.

Eccome se lo faceva roteare quel martello, «Thor». Carmelo Cinturrino lo faceva spuntar fuori dalla manica. Un gesto rapido. E l’attrezzo gli scivolava dritto in mano. Trovata da videogiochi, Assassin’s Creed. Gli serviva per terrorizzare tossici e spacciatori. Del Corvetto, e di Rogoredo. Il suo territorio. E poi, da plata o plomo, a «soldi e droga?» — le informazioni che avidamente cercava — il passo sembra breve, in questa storiaccia. Nonostante quella versione del diretto interessato, che all’avvocato ha confidato di usarlo «solo» per «dissotterrare» la droga imboscata tra i cespugli e le erbacce dell’enorme piazza di spaccio ai margini di Milano. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Il poliziotto Carmelo Cinturrino fermato per omicidio: «Ho perso la testa». Confessione davanti al gip e nuove accuse dei colleghiCarmelo Cinturrino, assistente capo di Alì Terme, è stato fermato per l’omicidio di un uomo.

L’interrogatorio di Cinturrino: “Ho visto morire Mansouri e ho perso la testa”. Un testimone: “Taglieggiava e picchiava un disabile”Carmelo Cinturrino ha dichiarato di aver assistito alla morte di Mansouri e di aver perso il controllo in quel momento.

Le accuse dei poliziotti interrogati a Cinturrino: «Picchiò un pusher disabile. Zack per lui era un’ossessione»Le testimonianze degli altri poliziotti del commissariato Mecenate: «Uno spacciatore mi disse: vi do tutto, come faccio con lui». Un altro collega: «Era aggressivo, soprattutto con i tossici» ... milano.corriere.it

Caso Mansouri, i colleghi scaricano Cinturrino: Si sapeva che era marcio, a chi dovevamo dirlo?Ha sporcato l’intero commissariato dicono al pm. Ma nessuno lo aveva denunciato. Nel suo passato violenze contro un disabile ... milano.repubblica.it

