I migliori ospedali d’Italia secondo Agenas | cinque sono lombardi Ecco quali sono
Milano, 9 dicembre 2025 - Nelle ore della bufera sul San Raffaele di Milano, la s anità della Lombardia si conferma d’eccellenza e ben sopra la media nazionale con 5 strutture di livello altomolto alto valutate su 6 o 7 aree, secondo Agenas. Il dosaggio sbagliato del farmaco, l’infermiera che scappa. Il caos alla Terapia intensiva la notte del 6 dicembre, le dimissioni di Galli: cos'è successo L’analisi Agenas. A certificarlo è l 'analisi delle performance degli ospedali italiani. L'Agenas ha presentato oggi al ministero della Salute i risultati finali del Programma nazionale esiti (Pne) 2025 che fotografa "un sistema sanitario in grado di migliorare quando siano fissati riferimenti normativi precisi e i dispositivi di valutazione permettano di monitorare i progressi fatti, indirizzando il cambiamento verso obiettivi condivisi e misurabili". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Come stanno gli ospedali di Bari? Le strutture migliori dove curarsi, patologia per patologia
Migliori aziende europee di accessori letto per la degenza: lista dei 10 produttori più apprezzati da ospedali e RSA
Come stanno gli ospedali nel Foggiano? Le strutture migliori per curarsi e i reparti peggiori
I migliori ospedali in Italia secondo Agenas: dai tumori all'infarto: i dati su 1117 strutture Vai su X
Lo stato di salute degli ospedali della provincia di Foggia Le strutture migliori per curarsi e i reparti più in difficoltà Leggi su Dossier ? - facebook.com Vai su Facebook
La classifica dei migliori ospedali italiani secondo Agenas - secondo il Programma nazionale Esiti 2025 presentato oggi da Agenas al ministero della Salute - Come scrive msn.com
