I migliori ospedali d’Italia secondo Agenas | cinque sono lombardi Ecco quali sono

Milano, 9 dicembre 2025 - Nelle ore della bufera sul San Raffaele di Milano, la s anità della Lombardia si conferma d’eccellenza e ben sopra la media nazionale con 5 strutture di livello altomolto alto valutate su 6 o 7 aree, secondo Agenas. Il dosaggio sbagliato del farmaco, l’infermiera che scappa. Il caos alla Terapia intensiva la notte del 6 dicembre, le dimissioni di Galli: cos'è successo L’analisi Agenas. A certificarlo è l 'analisi delle performance degli ospedali italiani. L'Agenas ha presentato oggi al ministero della Salute i risultati finali del Programma nazionale esiti (Pne) 2025 che fotografa "un sistema sanitario in grado di migliorare quando siano fissati riferimenti normativi precisi e i dispositivi di valutazione permettano di monitorare i progressi fatti, indirizzando il cambiamento verso obiettivi condivisi e misurabili". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

