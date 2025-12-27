Bilancio seduta fiume fino a notte Multe | un milione e mezzo di incassi
di Manuela Plastina Al termine di un consiglio comunale fiume, durato fino alle 2 di notte, è stato approvato a maggioranza il bilancio di previsione 2026-2028 che include anche il programma triennale per incarichi di studio e consulenza e i piani collegati di opere pubbliche, alienazioni, servizi e forniture. L’ Imu resta invariato, mentre tra le principali entrate sono previsti 1,5 milioni di euro da infrazioni del codice della strada, a partire dalle due postazioni autovelox attive, e 100mila euro dalla vendita di loculi cimiteriali. Per il 2026, sono anche stimati 500mila euro da permessi di costruire: andranno a coprire manutenzioni e investimenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Incassi per quasi un milione di euro grazie alle multe: come verrano spesi dal Comune
Leggi anche: Bilancio del Comune di Latina: una seduta fiume del Consiglio, poi l’approvazione
Bilancio, seduta fiume fino a notte . Multe: un milione e mezzo di incassi; Bilancio del Comune di Latina: una seduta fiume del Consiglio, poi l’approvazione; Consiglio comunale: seduta-fiume per l'approvazione del bilancio di previsione 2026; Dopo oltre 30 ore consecutive in aula approvato il bilancio.
Bilancio, seduta fiume fino a notte . Multe: un milione e mezzo di incassi - Al termine di un consiglio comunale fiume, durato fino alle 2 di notte, è stato approvato a maggioranza il bilancio di previsione 2026- lanazione.it
BILANCIO DI PREVISIONE, SEDUTA FIUME IN CONSIGLIO PER L’APPROVAZIONE - 30 per quello che è stato definito un “bilancio di resistenza” a causa dei tagli agli enti locali, ma ch ... tvqui.it
L’Ars approva la Finanziaria regionale dopo una “seduta fiume” - Una seduta “fiume”, durata 8 ore tra votazioni in aula, momenti di tensione ... itacanotizie.it
Seduta alle 18.30 nella Sala Consiliare con diretta streaming su Youtube; in approvazione il Bilancio preventivo 2026 e il programma triennale delle opere pubbliche - facebook.com facebook
Provincia, seduta di Consiglio provinciale e Assemblea dei Sindaci per il bilancio di previsione 2026/28 x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.