di Manuela Plastina Al termine di un consiglio comunale fiume, durato fino alle 2 di notte, è stato approvato a maggioranza il bilancio di previsione 2026-2028 che include anche il programma triennale per incarichi di studio e consulenza e i piani collegati di opere pubbliche, alienazioni, servizi e forniture. L’ Imu resta invariato, mentre tra le principali entrate sono previsti 1,5 milioni di euro da infrazioni del codice della strada, a partire dalle due postazioni autovelox attive, e 100mila euro dalla vendita di loculi cimiteriali. Per il 2026, sono anche stimati 500mila euro da permessi di costruire: andranno a coprire manutenzioni e investimenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Lanazione.it - Bilancio, seduta fiume fino a notte . Multe: un milione e mezzo di incassi

