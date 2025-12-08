Imprese in crisi | è allarme Sono 850 il 20% in più Aumenta il rischio usura
di Luca Amodio Territorio a rischio usura. E’ la seconda provincia in tutta Italia per numero di imprese in sofferenza. Sono 850, 134 in più rispetto alle 716 dell’anno scorso. Un +18,7%, che consegna ad la maglia nera, preceduta soltanto da Grosseto che si piazza in cima alla classifica con un balzo di più del 20%. Nella nostra provincia sono quasi una su cento, lo 0,7%, le aziende fragili che potrebbero ricorrere a rimedi illegali per avere liquidità. A dare l’allarme è la Cgia di Mestre che nel suo report del sabato offre un affresco inquietante alla vigilia delle festività natalizie. Natale significa regali, cene aziendale, un pensierino per i collegi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Moda, viabilità e crisi. Confartigianato: "Massima attenzione alle esigenze delle imprese valdarnesi"
Campania Mater, Fusco: “Export in crisi e fauna selvatica, serve azione concreta per salvare le imprese”
Settembre, crisi mia non ti conosco: cresce la fiducia dei cittadini e delle imprese nell’economia
IL DATO Nei primi 9 mesi del 2025 il Pescarese ha perso 333 imprese, ma la crisi è generale e strutturale: il report Cresa I dettagli ? - facebook.com Vai su Facebook
Crisi d'impresa, i campanelli di allarme che aiutano a prevenirla - Solo il 3,4% delle imprese che depositano il bilancio in Camera di commercio ha dichiarato di essersi dotata di adeguati assetti contabili, amministrativi ed organizzativi per rilevare tempestivamente ... Scrive ilgazzettino.it
Un’azienda su 3 non trova lavoratori, è caccia a 750mila artigiani: l’allarme della Cna - Il presidente Costantini: “È una vera emergenza, abbiamo perso 37mila imprese negli ultimi quattro anni”. Scrive repubblica.it
Crisi d'impresa, i campanelli di allarme che aiutano a prevenirla - mm), seguita a diversi rinvii connessi all'emergenza epidemiologica del Covid, risale al 15 ... Segnala ilgazzettino.it