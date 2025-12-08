Imprese in crisi | è allarme Sono 850 il 20% in più Aumenta il rischio usura

di Luca Amodio Territorio a rischio usura. E’ la seconda provincia in tutta Italia per numero di imprese in sofferenza. Sono 850, 134 in più rispetto alle 716 dell’anno scorso. Un +18,7%, che consegna ad la maglia nera, preceduta soltanto da Grosseto che si piazza in cima alla classifica con un balzo di più del 20%. Nella nostra provincia sono quasi una su cento, lo 0,7%, le aziende fragili che potrebbero ricorrere a rimedi illegali per avere liquidità. A dare l’allarme è la Cgia di Mestre che nel suo report del sabato offre un affresco inquietante alla vigilia delle festività natalizie. Natale significa regali, cene aziendale, un pensierino per i collegi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Imprese in crisi: è allarme. Sono 850, il 20% in più. Aumenta il rischio usura

