Chieti gestione del cimitero e risanamento finanziario | i consiglieri chiedono chiarezza

I consiglieri di Chieti chiedono maggiore trasparenza sulla gestione del cimitero e sul risanamento finanziario della città. In un contesto di dissesto, è fondamentale fornire chiarimenti ai cittadini che versano tariffe al limite massimo consentito, affinché siano informati sulle misure adottate e sulla situazione economica del Comune. La richiesta di chiarimenti mira a favorire trasparenza e responsabilità amministrativa.

«Chiedere risposte non è un atto burocratico, ma un dovere verso i cittadini di Chieti che pagano le tariffe al massimo consentito dalla legge a causa del dissesto». Con queste parole i consiglieri comunali di opposizione Mario De Lio, Stefano Costa e Damiano Zappone spiegano le ragioni.

