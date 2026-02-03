Ciclone Harry pubblicato il bando della Regione per i ristori alle imprese

La Regione ha aperto il bando per i ristori alle imprese colpite dal ciclone Harry. Gli stabilimenti balneari e le altre attività che hanno subito danni potranno presentare le domande a partire dal 17 febbraio. Il contributo straordinario, deciso dal governo Schifani a fine gennaio, mira ad aiutare chi ha subito danni sui litorali.

I gestori di stabilimenti balneari e altre attività economiche e produttive ricadenti sui litorali che hanno subito danni a seguito del ciclone Harry potranno presentare dal prossimo 17 febbraio la richiesta del contributo straordinario varato dal governo Schifani lo scorso 29 gennaio. Sul sito.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

