Ciclismo Team Pieri quante novità per la stagione 2026

Il Team Pieri ha annunciato molte novità per la stagione 2026, causate dalla volontà di rafforzare la squadra e migliorare le prestazioni. Prima del debutto previsto al Gp Giuliano Baronti di Cerbaia di Lamporecchio, i membri hanno partecipato a un ritiro tecnico a Castelfiorentino presso la struttura Delano Rooms. Questo allenamento mira a preparare al meglio i ciclisti per le sfide imminenti. La squadra si prepara con entusiasmo per la prima gara ufficiale.

Prima del debutto fissato nel Gp Giuliano Baronti a Cerbaia di Lamporecchio domenica primo marzo, il Team Pieri di Calenzano guidato dal presidente Piero Pieri e dal coordinatore Leonardo Forconi, ha effettuato una breve ritiro tecnico a Castelfiorentino, ospite della struttura Delano Rooms. Un momento importante per definire obiettivi, metodi di lavoro e strategie in vista della stagione 2026. Due gli obbiettivi della società fiorentina, valorizzare i giovani e consolidare la squadra per una effettiva crescita, compito che spetterà ai direttori sportivi, il riconfermato Federico Fioravanti ed i nuovi Manuel Baccanelli e Marco Giannotti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

