Ciclismo Deka Riders Team pronta per la stagione | Faremo gare su strada pista e ciclocross

Sabato scorso, al Circolo Campagnolo di Cotignola, si è tenuta la presentazione ufficiale della squadra Juniores 2026 del Deka Riders Team di Sant’Agata sul Santerno. Alla manifestazione hanno partecipato numerosi appassionati e sportivi, curiosi di scoprire le novità per la nuova stagione. La squadra ha annunciato che gareggerà su strada, pista e ciclocross, puntando a ottenere risultati importanti in tutte le discipline.

Alla presenza di numerosi sportivi ed appassionati di ciclismo, sabato scorso il Circolo Campagnolo di Cotignola ha ospitato la presentazione della squadra Juniores 2026 del Deka Riders Team di Sant’Agata sul Santerno. La squadra ciclistica santagatese affronterà l’undicesima stagione di attività, con un organico costituito da undici corridori sotto la guida dei direttori sportivi Franco Alboni e Stefano Seganti. Gli atleti: Gabriele Bordieri, Alessandro Bosi, Alessandro Farcas, Francesco Fuochi, Matteo Neri, Edoardo Pensabene, Riccardo Pensabene, Stefano Pizzirani, Federico Pritelli, Lorenzo Conficconi e Mattia Romito. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ciclismo. Deka Riders Team pronta per la stagione: "Faremo gare su strada, pista e ciclocross» Approfondimenti su Deka Riders Team Ciclismo su pista, esulta la Sc Forlivese. Sprint, Matteo Ghirelli trionfa in Svizzera La Società Ciclistica Forlivese inizia con successo la stagione 2026, grazie alla vittoria di Matteo Ghirelli nella prova di sprint alla Schweizermeisterschaft 2026, tenutasi al velodromo Tissot di Grenchen, in Svizzera. Ex pista carri, partito il cantiere: strada pronta nel 2027 Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Deka Riders Team Argomenti discussi: Ciclismo. Deka Riders Team pronta per la stagione: Faremo gare su strada, pista e ciclocross. Ciclismo. Deka Riders Team pronta per la stagione: Faremo gare su strada, pista e ciclocross»Alla presenza di numerosi sportivi ed appassionati di ciclismo, sabato scorso il Circolo Campagnolo di Cotignola ha ospitato la presentazione della squadra Juniores 2026 del Deka Riders Team di ... ilrestodelcarlino.it Ciclismo. Presentata la squadra juniores ’Deka Riders Team’ di Sant’AgataLa squadra Juniores 2024 della Deka Riders Team è stata presentata a Cotignola. La squadra affronterà il calendario ciclistico con 14 corridori e l'obiettivo di partecipare sia all'attività su strada ... ilrestodelcarlino.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.