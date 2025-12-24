Ciclismo ancora novità per il Team Solution Tech
Montecatini Terme, 24 dicembre 2025 - Si susseguono le novità in questo periodo di fine anno da parte del Team Solution-Nippo-Rali in vista della nuova stagione agonistica. In merito all’organico per il prossimo anno tre i nuovi arrivati degli ultimi giorni. Si tratta di Santiago Umba, Kamiel Bonneu e Franklin Archibold, che andranno a rafforzare in modo mirato il reparto dedicato alle corse a tappe. Umba, classe 2002, è uno scalatore puro, con esperienza nel WorldTour e capace di ottenere ottimi risultati nelle gare a tappe, mentre Bonneu, classe 1999 proviene dalla Intermarché-Wanty, con vittorie di tappa e piazzamenti di rilievo nelle classifiche generali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: La Solution Tech di Mirko Ferro al fianco del Team Professional
Leggi anche: Ciclismo, la Solution Tech conferma l'impegno anche per la stagione 2026
Ciclismo, ancora novità per il Team Solution Tech - Si susseguono le novità in questo periodo di fine anno da parte del Team Solution- sport.quotidiano.net
SOLUTION TECH NIPPO RALI. FRANKLIN ARCHIBOLD È IL NUOVO INNESTO PER IL 2026 - Il Team Solution Tech – NIPPO – Rali è lieto di annunciare l’ingaggio di Franklin Archibold per la stagione 2026. tuttobiciweb.it
DUE NUOVI INNESTI PER IL TEAM SOLUTION TECH-NIPPO-RALI: UMBA E BONNEU FIRMANO PER IL 2026 - Rali prosegue la definizione dell’organico 2026 ufficializzando g li ingaggi di Santiago Umba e Kamiel Bonneu, due corridori con esperienze di alto livello che andranno a ... tuttobiciweb.it
THIS CYCLIST APPEARS TO BE CHEATING ???
GRANDE NOVITÀ nel ciclismo femminile italiano Nasce il team Ceresetto Canturino. Squadra riservata alla categoria Donne Junior. Dalla collaborazione tra Libertas Ceresetto e Club Ciclistico Canturino 1902 nasce ufficialmente il Team Ceresetto Canturino. - facebook.com facebook
Live from Palma de Mallorca: scopriamo insieme programmi e novità della @RBH_ProCycling per il 2026 in questo thread #ciclismo #ritiri2026 x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.