Ciclismo ancora novità per il Team Solution Tech

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Montecatini Terme, 24 dicembre 2025 - Si susseguono le novità in questo periodo di fine anno da parte del Team Solution-Nippo-Rali in vista della nuova stagione agonistica. In merito all’organico per il prossimo anno tre i nuovi arrivati degli ultimi giorni. Si tratta di Santiago Umba, Kamiel Bonneu e Franklin Archibold, che andranno a rafforzare in modo mirato il reparto dedicato alle corse a tappe. Umba, classe 2002, è uno scalatore puro, con esperienza nel WorldTour e capace di ottenere ottimi risultati nelle gare a tappe, mentre Bonneu, classe 1999 proviene dalla Intermarché-Wanty, con vittorie di tappa e piazzamenti di rilievo nelle classifiche generali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ciclismo, ancora novità per il Team Solution Tech

