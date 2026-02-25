Ciclismo La Mobilieri pronta al debutto Nuovo vivaio lavori in corso

La presentazione della Ciclistica Mobilieri Ponsacco ha mostrato il nuovo vivaio e i lavori in corso, causati dall’arrivo di giovani talenti pronti a crescere. La società ha annunciato le prime tappe del 2026, con attenzione particolare ai programmi di sviluppo giovanile. Tra le novità, il coinvolgimento di allenatori esperti e un piano di allenamenti intensivi. Gli appassionati attendono con interesse il debutto ufficiale della squadra e le prime gare stagionali.

Tre i momenti che hanno caratterizzato la presentazione della Ciclistica Mobilieri Ponsacco e il programma del 2026. Il ritrovo e le foto in Piazza Valli davanti al Comune con i sindaci di Ponsacco Gabriele Gasperini e di Crespina Lorenzana David Bacci, quindi la benedizione di Don Armando nella Piazza San Giovanni, infine il convivio all’Enoteca Le Melorie. A fare gli onori di casa l’instancabile presidente Franco Fagnani con alcuni suoi collaboratori, amici e sponsor. Nel 2026 sotto la guida del direttore sportivo Aleandro Gesi e del suo collaboratore David Mancini, sette juniores con due riconferme, quelle di Massimo Biancalani e Alessandro Garosi, e cinque nuovi arrivati, Diego Donofrio, Mattia Ricci, Nicolò Bertelloni, Gabriele Quilico, Flavio Nencioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

