La presentazione della Ciclistica Mobilieri Ponsacco ha mostrato il nuovo vivaio e i lavori in corso, causati dall’arrivo di giovani talenti pronti a crescere. La società ha annunciato le prime tappe del 2026, con attenzione particolare ai programmi di sviluppo giovanile. Tra le novità, il coinvolgimento di allenatori esperti e un piano di allenamenti intensivi. Gli appassionati attendono con interesse il debutto ufficiale della squadra e le prime gare stagionali.

Tre i momenti che hanno caratterizzato la presentazione della Ciclistica Mobilieri Ponsacco e il programma del 2026. Il ritrovo e le foto in Piazza Valli davanti al Comune con i sindaci di Ponsacco Gabriele Gasperini e di Crespina Lorenzana David Bacci, quindi la benedizione di Don Armando nella Piazza San Giovanni, infine il convivio all’Enoteca Le Melorie. A fare gli onori di casa l’instancabile presidente Franco Fagnani con alcuni suoi collaboratori, amici e sponsor. Nel 2026 sotto la guida del direttore sportivo Aleandro Gesi e del suo collaboratore David Mancini, sette juniores con due riconferme, quelle di Massimo Biancalani e Alessandro Garosi, e cinque nuovi arrivati, Diego Donofrio, Mattia Ricci, Nicolò Bertelloni, Gabriele Quilico, Flavio Nencioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Ciclismo, la Mobilieri Ponsacco pronta al debutto domenica 1 marzoLa Mobilieri Ponsacco si prepara al debutto di domenica 1 marzo a causa della preparazione intensiva delle ultime settimane.

Lavori conclusi, la Biblioteca Cionini pronta ad aprire un nuovo corsoLa Biblioteca Cionini di Sassuolo si prepara a riaprire al pubblico, segnando la conclusione dei lavori di rinnovamento.

Argomenti discussi: Ciclismo. La Mobilieri pronta al debutto. Nuovo vivaio, lavori in corso; A CASTELFIORENTINO UNA SCUOLA DI CICLISMO; Ciclismo la Mobilieri Ponsacco pronta al debutto domenica 1 marzo.

Ciclismo, la Mobilieri Ponsacco pronta al debutto domenica 1 marzoPonsacco (Pisa), 24 febbraio 2026 - Tre i momenti che hanno caratterizzato la presentazione della Ciclistica Mobilieri Ponsacco e il programma del 2026. Il ritrovo e le foto in Piazza Valli davanti al ... sport.quotidiano.net

Da Siracusa ad Avola, 57 chilometri per segnare "Il Punto Zero" del ciclismo femminile in Sicilia Domenica 22 febbraio un appuntamento dedicato al ciclismo femminile, organizzato dalla ASD Academy Cycling Siracusa. Una pedalata simbolica per esaltare il - facebook.com facebook