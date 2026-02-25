Sanremo 2026 | il microfono di Tredici Pietro si spegne ma lui

Durante l’esibizione di Tredici Pietro a Sanremo 2026, il microfono si è improvvisamente spento, lasciandolo senza audio. La causa sembra essere un problema tecnico che ha interrotto la sua performance sul palco principale. Nonostante l’interruzione, Pietro ha continuato a cantare senza microfono, attirando l’attenzione del pubblico. La produzione ha subito cercato di risolvere la questione, mentre lui ha mantenuto la calma e ha concluso la canzone.

Il Festival di Sanremo 2026 ha vissuto un momento di tensione durante l’esibizione di Tredici Pietro, figlio del noto cantante Gianni Morandi. Un problema tecnico ha reso inutilizzabile il microfono del giovane artista, costringendolo a cantare senza che la sua voce arrivasse al pubblico e ai telespettatori. L’incidente, verificatosi all’inizio della performance, ha l’intervento rapido dei tecnici che hanno sostituito il microfono guasto. Pietro ha reagito con ironia, scherzando con il pubblico: Scusate, stavo parlando al vuoto. La battuta ha stemperato la tensione, trasformando un momento di imbarazzo in un attimo di complicità tra l’artista e il pubblico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Sanremo, imbarazzo tecnico per Tredici Pietro: il microfono non parte, gelo in sala. Il cantante: «Ho parlato al vuoto»Tredici Pietro ha incontrato un problema tecnico al suo debutto a Sanremo, causando un silenzio imbarazzante in sala.

Sanremo: scaletta e orari della prima serata | La gara: Bambole di Pezza, Tredici Pietro (e i guai col microfono), Brancale commossaSanremo 2026 inizia con una serata dedicata a Pippo Baudo, che ha portato sul palco artisti come Laura Pausini e Can Yaman.

Sanremo 2026 - Tredici Pietro alle prove con l'orchestra

Papà Gianni Morandi unico come sempre. Il gesto per il figlio Tredici Pietro facebook

Gianni Morandi scrive al figlio: “Per il mondo sei Tredici Pietro, per noi resti il nostro bambino” x.com