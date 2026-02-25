Ma è il figlio di Gianni Morandi Sanremo 2026 Tredici Pietro e la scena dal balcone | Io sono…

C’è chi lo segue da anni, tra streaming e palchi più piccoli, e chi invece lo ha incrociato solo ora, nel momento in cui la luce si accende sul palco più esposto della musica italiana. Tredici Pietro è arrivato al Festival di Sanremo portandosi dietro un percorso già avviato, ma anche un cognome che inevitabilmente pesa. Il suo debutto tra i Big, con la canzone “Uomo che cade”, ha segnato un passaggio simbolico: per la prima volta ha cantato davanti al grande pubblico dell’Ariston, assumendosi fino in fondo il rischio e l’onere di quella ribalta. Figlio di Gianni Morandi e di Anna Dan, Pietro Morandi si è trovato fin dall’inizio a fare i conti con uno sguardo doppio, quello di chi ascolta e quello di chi giudica. Sanremo, in questo senso, non è solo una vetrina, ma un acceleratore: amplifica consenso, curiosità e anche le critiche, spesso prima ancora che la musica abbia il tempo di depositarsi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

