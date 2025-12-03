La sorpresa dell'asteroide Bennu | Ci sono tutti gli elementi indispensabili per dare origine alla vita

Nuovi studi sull'asteroide Bennu hanno rilevato la presenza nei suoi campioni di ribosio, lo zucchero che costituisce lo scheletro del RNA: "Elementi indispensabili per la vita". 🔗 Leggi su Fanpage.it

