La sorpresa dell'asteroide Bennu | Ci sono tutti gli elementi indispensabili per dare origine alla vita

Nuovi studi sull'asteroide Bennu hanno rilevato la presenza nei suoi campioni di ribosio, lo zucchero che costituisce lo scheletro del RNA: "Elementi indispensabili per la vita". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondisci con queste news

Sull'asteroide Bennu sono davvero presenti tutti gli ingredienti per la vita - Focus.it - Gli zuccheri che compongono RNA e DNA, unici elementi non rintracciati nelle precedenti analisi, sono stati ora confermati nei campioni di Bennu. Da focus.it

L'asteroide Bennu non smette di sorprenderci, ora è stato scoperto che tra i suoi ingredienti c'è anche lo zucchero - Ulteriori indagini sui campioni della roccia spaziale indicano che tra le molecole necessarie per dare inizio alla vita ci sono anche il ribosio e il glucosio (ma non il desossiribosio) ... wired.it scrive

Tracce di vita nel campione dell'asteroide Bennu - Nel campione dell'asteroide sono state trovate tracce di aminoacidi, formaldeide e sali che potrebbero indicare la comparsa della vita su altri pianeti. Segnala punto-informatico.it

Sorpresa sull'asteroide Bennu: ospita tracce dei mattoni della vita - La missione della Nasa che vede protagonista l'asteroide Bennu, prosegue da anni, precisamente dal 2016. Scrive corriere.it

Bennu, l’asteroide che ci spiega l’origine della vita - Trovati componenti fondamentali per Dna e Rna; la Terra sarebbe stata arricchita di sostanze provenienti da rocce extraterrestri. Scrive panorama.it

Asteroide Bennu, trovate tracce dei "mattoni della vita". La scoperta - Sui campioni prelevati dall’asteroide, i ricercatori hanno individuato 14 dei 20 amminoacidi presenti sulla Terra e tutte e cinque le basi dell’alfabeto della vita che si trovano nelle molecole di Dna ... Scrive tg24.sky.it