Alvaro Morata conferma l'allontanamento da Alice Campello | Stiamo soffrendo Ci amiamo ma non ci capiamo

Alvaro Morata ha confermato che lui e Alice Campello si sono lasciati. In un’intervista, l’attaccante della Juventus ha detto che stanno soffrendo e che, anche se si amano, non riescono a capirsi. La loro crisi diventa ancora più evidente dopo le recenti difficoltà.

Alvaro Morata ha parlato per la prima volta del rapporto con la moglie Alice Campello, confermando di fatto una rottura nel loro matrimonio. "Stiamo soffrendo entrambi. Ci amiamo ma non ci capiamo", ha detto il calciatore.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Alvaro Morata rompe il silenzio sulla separazione da Alice Campello: «Ci amiamo, ma non ci capiamo. Stiamo soffrendo entrambi»

Alvaro Morata ha parlato per la prima volta della separazione da Alice Campello.

“Ci amiamo, ma non ci capiamo. Se l’ho tradita? Non c’è nessuna amica speciale”: Alvaro Morata rompe il silenzio sulla separazione da Alice Campello

Dopo settimane di silenzio, Alvaro Morata decide di parlare della rottura con Alice Campello.

