Alvaro Morata conferma l'allontanamento da Alice Campello | Stiamo soffrendo Ci amiamo ma non ci capiamo

Alvaro Morata ha confermato che lui e Alice Campello si sono lasciati. In un’intervista, l’attaccante della Juventus ha detto che stanno soffrendo e che, anche se si amano, non riescono a capirsi. La loro crisi diventa ancora più evidente dopo le recenti difficoltà.

