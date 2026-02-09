Alvaro Morata conferma l'allontanamento da Alice Campello | Stiamo soffrendo Ci amiamo ma non ci capiamo
Alvaro Morata ha confermato che lui e Alice Campello si sono lasciati. In un’intervista, l’attaccante della Juventus ha detto che stanno soffrendo e che, anche se si amano, non riescono a capirsi. La loro crisi diventa ancora più evidente dopo le recenti difficoltà.
Alvaro Morata ha parlato per la prima volta del rapporto con la moglie Alice Campello, confermando di fatto una rottura nel loro matrimonio. "Stiamo soffrendo entrambi. Ci amiamo ma non ci capiamo", ha detto il calciatore.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Alvaro Morata Allice Campello
Alvaro Morata rompe il silenzio sulla separazione da Alice Campello: «Ci amiamo, ma non ci capiamo. Stiamo soffrendo entrambi»
Alvaro Morata ha parlato per la prima volta della separazione da Alice Campello.
“Ci amiamo, ma non ci capiamo. Se l’ho tradita? Non c’è nessuna amica speciale”: Alvaro Morata rompe il silenzio sulla separazione da Alice Campello
Dopo settimane di silenzio, Alvaro Morata decide di parlare della rottura con Alice Campello.
Ultime notizie su Alvaro Morata Allice Campello
Argomenti discussi: Alice Campello parla per la prima volta dopo la separazione da Morata. Cosa ha detto; Alice Campello rompe il silenzio dopo la separazione con Alvaro Morata: Sono tranquilla, lui è un super papà; Alice Campello rompe il silenzio sulla separazione da Morata: Questo è ciò che conta; Alvaro Morata e Alice Campello, la seconda occasione non basta: è addio definitivo.
Alvaro Morata conferma la distanza con Alice Campello: ''Ci amiamo, ma non riusciamo a capirciAlvaro Morata conferma la distanza con Alice Campello: ''Ci amiamo, ma non riusciamo a capirci. Il calciatore ... gossip.it
Morata e Alice, il bomber ammette tutto: Soffriamo entrambi ma non ci capiamo piùL'attaccante del Como Alvaro Morata rompe il silenzio e conferma la rottura con l'influencer veneta Alice Campello ma esclude di avere una relazione con un'altra donna ... sport.virgilio.it
«Stiamo soffrendo perché siamo due persone che si amano, ma non ci capiamo». Sono queste le parole di Alvaro Morata che, ospite del programma Fiesta in Spagna, ha confermato le difficoltà che sta vivendo con Alice Campello. L’attaccante del Como non facebook
Alvaro Morata: "Con Alice Campello ci amiamo, ma non riusciamo a capirci" #alvaromorata x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.