Christine Lagarde da chi percepisce uno stipendio | scandalo alla Bce

Christine Lagarde riceve uno stipendio più alto rispetto ai funzionari della Bce con ruoli simili, spiega un recente rapporto. La causa risiede in alcune pratiche salariali ancora poco chiare, che sollevano dubbi sulla trasparenza. Secondo fonti interne, la differenza di trattamento potrebbe derivare da bonus e benefit non ufficialmente divulgati. La questione ha già suscitato polemiche tra chi chiede maggiore chiarezza sulle retribuzioni dei vertici europei. La Banca si rifiuta di commentare.

A Christine Lagarde tutto è misteriosamente concesso, compreso percepire un doppio (lauto) stipendio quando ai dipendenti appena sotto di lei, cioè funzionari della Banca Centrale Europea con responsabilità più o meno pari alle sue, non è affatto consentito. Lo ha candidamente ammesso lei medesima in una risposta scritta a due eurodeputati in cui specifica appunto di aver ricevuto nel 2024 dalla Banca dei Regolamenti internazionali (Bri), che viene un po’ considerata la banca centrale delle banche centrali, la cifra di 142mila euro circa, al quale ovviamente va aggiunto il suo onorario quale presidente della Bce che si aggira attorno i 470mila euro annui. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Christine Lagarde verso l’addio anticipato alla BceChristine Lagarde lascia la guida della Banca Centrale Europea prima del previsto, a causa di divergenze interne al Consiglio direttivo.

Christine Lagarde verso l’addio alla Bce: l’indiscrezione del Financial TimesSecondo il Financial Times, Christine Lagarde potrebbe lasciare prima del previsto il suo ruolo alla Banca centrale europea.

Temi più discussi: Bce, inizia il toto-nomi per la successione di Christine Lagarde; Christine Lagarde vuole lasciare in anticipo la Bce, forse; Bce, Lagarde tentata dalle dimissioni. La mossa macroniana anti-Le Pen; Christine Lagarde pronta a dimettersi dalla BCE prima delle elezioni francesi.

Chi può succedere a Christine Lagarde alla Bce: nomi, nodi politici e criteri di sceltaLa possibile partenza anticipata di Christine Lagarde rilancia la discussione sulla scelta del nuovo presidente della Bce, con nazionalità e esperienza al centro del dibattito ... notizie.it

Christine Lagarde vuole lasciare in anticipo la Bce, forseL'indiscrezione del Financial Times in un'esclusiva. Dalla Banca centrale europea arriva la smentita: La presidente non ha preso alcuna decisione. Il toto nomi però è già partito ... europa.today.it

La francese della #Bce, #ChristineLagarde, percepisce uno stipendio dalla Banca dei regolamenti internazionali, cosa proibita ai dipendenti dell’Eurotower. Ma non al capo facebook

Christine Lagarde continua a far discutere. Dopo i rumors su un suo addio anticipato alla #Bce, si è accesa una polemica sulla retribuzione supplementare di circa 140mila euro all’anno che la presidente riceve dalla Bri. Leggi l'articolo al link fortuneita.com/ x.com