Christine Lagarde verso l’addio alla Bce | l’indiscrezione del Financial Times

Secondo il Financial Times, Christine Lagarde potrebbe lasciare prima del previsto il suo ruolo alla Banca centrale europea. La decisione sembra essere legata a recenti voci di tensioni interne e a un possibile desiderio di dedicarsi ad altri progetti. Fonti vicine alla presidente hanno confermato che sta considerando questa opzione, che potrebbe influenzare le politiche future dell’istituto.

Secondo quanto riportato dal Financial Times, la presidente della Banca centrale europea (Bce), Christine Lagarde, starebbe valutando l'ipotesi di lasciare il proprio incarico prima della naturale conclusione del mandato di otto anni, previsto in scadenza ad aprile 2027. L'indiscrezione, che arriva da fonti vicine ai dossier europei, suggerisce che Lagarde potrebbe anticipare l'uscita di scena con l'obiettivo di favorire un passaggio di consegne ordinato e politicamente condiviso. L'eventuale decisione consentirebbe infatti al presidente della Francia Emmanuel Macron e al cancelliere tedesco Friedrich Merz di incidere direttamente sulla scelta del successore, in un momento particolarmente delicato per la politica monetaria dell'Eurozona.