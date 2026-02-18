Christine Lagarde verso l’addio anticipato alla Bce

Christine Lagarde lascia la guida della Banca Centrale Europea prima del previsto, a causa di divergenze interne al Consiglio direttivo. La decisione arriva dopo settimane di tensioni tra i membri, che hanno portato a un clima di incertezza sulle future politiche monetarie dell’Eurozona.

Christine Lagarde potrebbe lasciare la guida della Banca Centrale Europea prima della scadenza naturale del mandato fissata a ottobre 2027. Lo scrive il Financial Times, citando una fonte informata secondo cui la presidente valuterebbe le dimissioni prima delle presidenziali francesi dell’aprile prossimo. La scelta consentirebbe al capo dell’Eliseo Emmanuel Macron e al cancelliere tedesco Friedrich Merz di indicare il successore in anticipo rispetto all’appuntamento elettorale. Dalla Bce, tuttavia, arriva una smentita: un portavoce assicura che Lagarde è pienamente concentrata sul proprio incarico e che non è stata assunta alcuna decisione sulla fine del mandato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

