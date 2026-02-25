Choco Italia | il tour 2026 parte da Caserta

Scopri Choco Italia a Caserta dal 26 febbraio al 1° marzo: degustazioni, laboratori di cioccolato artigianale e musica live a due passi dalla Reggia. Ingresso gratuito! Nel cuore di Caserta, dove storia borbonica e creatività contemporanea si incontrano, prende il via la prima tappa di quest’anno di Choco Italia. La fiera del cioccolato artigianale e delle dolcezze italiane si svolgerà da giovedì 26 a domenica 1° marzo tra Piazza Gramsci e Viale Douhet, a pochi passi dalla monumentale Reggia di Caserta. Choco Italia proporrà mercatini, degustazioni e spettacoli per un evento itinerante adatto a tutta la famiglia. Ad ingresso libero e gratuito, è prevista un’apertura ininterrotta dalle ore 10 a mezzanotte. “Riprendiamo con il nostro tour più goloso e lo facciamo da una città che ci ha ospitato con successo innumerevoli volte. 🔗 Leggi su 2anews.it

Leggi anche:

Parte il Daikin Tour 2026: 41 tappe in tutta Italia

Duran Duran: Tour 2026 tra storia e musica, tre tappe uniche in Italia: Verona, Caserta e Codroipo.

Temi più discussi: Joanne Harris: Torino e l'Italia hanno creduto nel mio 'Chocolat' prima che diventasse un successo; Puratos porta i Maestri della pasticceria italiana nello Yucatán, alle origini del cacao criollo; La cucina italiana rompe gli schemi a Berlino con l’Italian Fusion Nights, dal 18 febbraio; Caserta. C'è 'Choco Italia in Tour 2026': cambia il piano traffico in piazza Gramsci.

Choco Italia 2026 parte da Caserta: il tour del cioccolato apre tra Piazza Gramsci e Viale DouhetScopri tutti i dettagli riguardo Choco Italia 2026 parte da Caserta: il tour del cioccolato apre tra Piazza Gramsci e Viale Douhet . Solo notizie aggiornate su Caserta Web. casertaweb.com

Choco Italia: il tour 2026 parte da CasertaDal 26 febbraio al 1° marzo: artigiani, laboratori e buona musica Riceviamo e pubblichiamo. Nel cuore di Caserta, dove storia borbonica e creatività contemporanea si incontrano, prende il via la prima ... expartibus.it

La Fabbrica del Cioccolato arriva a Grand Tour Italia! Cari genitori, preparatevi… perché sta per aprire un luogo dove la fantasia incontra il cioccolato! Il Signor Wonka riapre le porte della sua incredibile Fabbrica e ha bisogno di piccoli aiutanti per risolver - facebook.com facebook